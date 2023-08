1 Seine Rolle als Landtagspräsident wird im Foyer des Landtags in Stuttgart mit einer Büste geehrt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Er war Oberbürgermeister Heidelbergs, Landtagspräsident und NSDAP-Mitglied. 50 Jahre nach seinem Tod holt Carl Neinhaus seine Nazi-Vergangenheit ein. Warum eine SPD-Abgeordnete von Landtagspräsidentin Aras eine Neueinschätzung fordert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seine braune Vergangenheit steht ihm nicht auf der Stirn geschrieben. Ausdruckslos blickt der Kopf von Carl Neinhaus im Foyer des baden-württembergischen Landtags in Stuttgart in den Raum. Der Mann mit der spitzen Nase und dem kahlen Kopf konnte auf ein bewegtes Leben blicken, bevor er in Bronze für die Besucher des Parlaments verewigt wurde – in Erinnerung an seine Leistungen als Landtagspräsident zwischen 1952 und 1960. Er war zur Zeit der Weimarer Republik, der NS-Ära und der Bundesrepublik Deutschland Oberbürgermeister Heidelbergs. Außer ihm durfte kein anderer Bürgermeister in Baden nach der Machtergreifung sein Amt behalten, weil er bereits 1933 freiwillig der NSDAP beigetreten war. Es gibt ein Foto von ihm, wie er im Mai 1933 in Uniform mit erhobenem rechten Arm Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft verleiht.