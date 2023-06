Lage im Krieg in der Ukraine

1 Die Kämpfe in der Ukraine haben sich in den Osten des Landes verlagert. Militärexperte Wolfgang Richter spricht von einer „Materialschlacht“. Foto: dpa/AP/Felipe Dana

In den ersten Wochen des Krieges schien die russische Armee in der Ukraine schwach. Wer hat bei den Kämpfen im Osten des Landes nun die Oberhand – und wie könnte es zu einem Kompromiss in dem Konflikt kommen? Ein Militärexperte hat Antworten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor knapp elf Wochen hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Die Kämpfe haben sich inzwischen in den Osten des Landes verlagert. Wolfgang Richter, Oberst a.D. und Experte für Sicherheitspolitik und Russland bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, erklärt die militärische Lage in dem Krieg – und die Möglichkeiten für ein Ende der Gefechte.