1 Auch die Stuttgarter Kickers setzten ein Zeichen und spielen am Samstag in den Nationalfarben der Ukraine. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers setzen ein Zeichen und laufen bei der Heimpremiere 2022 an diesem Samstag im Fußball-Oberligaspiel gegen die TSG Backnang in den Nationalfarben der Ukraine auf.















Stuttgart - Am vergangenen Freitag im Derby an der Kreuzeiche beim SSV Reutlingen (1:0) spielte Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers in weißen Sondertrikots, beim ersten Heimauftritt im Jahr 2022 an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenvierten TSG Backnang läuft die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal in Blau-Gelb auf – und damit in den Nationalfarben der Ukraine. „Wir wollen uns damit den vielfältigen Zeichen, den die große Fußballfamilie derzeit setzt, anschließen“, sagte Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher.

Idee des Teams

„Die Idee entstand gemeinsam zwischen Mannschaft und dem Verein“, erklärte Sportdirektor Marc Stein, „wir waren der Meinung, dass wir ein Zeichen setzen müssen.“ Und dabei hätte sich dieses äußere Zeichen angeboten, zumal die Kickers als Auswärtsdress ohnehin gelbe Trikots, gelbe Hosen und gelbe Stutzen im Bestand haben. Jetzt kommt es erstmals in der Vereinsgeschichte zu einer Mischung. „Wir wollen damit zeigen, dass wir in diesen schweren Stunden an die Menschen in der Ukraine denken“, erklärte Kapitän Mijo Tunjic.

Geschäftsführer Becher ist stolz, dass es im Spiel gegen das TSG-Team von Spielertrainer Mario Marinic zu dieser Aktion kommt: „Es zeigt, dass wir ein ganz besonderer Verein sind, der sich zwar eng mit der Region identifiziert – aber auch über den Spielfeldrand hinausdenkt.“ Er habe bisher nur positive Signale vernommen über diese Aktion und auch schnell die erforderliche Genehmigungen erhalten.

Nach der Partie gegen Backnang steht bereits am folgenden Mittwoch (19 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau das Spitzenspiel gegen den SGV Freiberg an. Da sollten die Kickers nach dem ursprünglichen Plan in blauen Sondertrikots auflaufen.