1 Derzeit ist noch unbekannt, ob tatsächlich ein Wolf in den Unfall verwickelt worden ist. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Martin Wagner/IMAGO/Martin Wagner

Der einzige weibliche Wolf in Baden-Württemberg wurde am Mittwoch wohl von einem Auto überfahren. Die Rudelbildung im Südwesten ist damit erst einmal vom Tisch. Das Tier hatte gerade Nachwuchs erwartet.











Nachdem wohl der einzige weibliche Wolf Baden-Württembergs überfahren wurde, dürfte der Neuaufbau eines Rudels in weite Ferne gerückt sein. Bei einem Unfall in der Gemeinde Lenzkirch am Mittwochmorgen um kurz nach 7 Uhr war das Tier nach ersten Erkenntnissen ums Leben gekommen. „Die Rudelbildung ist in Baden-Württemberg damit erstmal vom Tisch“, sagte Claudia Hailfinger, Pressesprecherin des Umweltministeriums.