1 Dieser Europäische Wolf lebt zwar in der Region, aber in einem Gehege in Tripsdrill. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Freitag und am Donnerstag sind in Rudersberg zwei gerissene Schafe gefunden worden. Nun läuft die Suche nach dem vermuteten Übeltäter – mittels einer genetischer Analyse.











Link kopiert



Zwei tote Schafe sind in dieser Woche in Rudersberg entdeckt worden. Der Verursacher könnte nach derzeitigem Stand ein Wolf gewesen sein. Nach den Angaben des Umweltministeriums Baden-Württemberg wurde am Donnerstag und am Freitag je ein totes Schaf gefunden.