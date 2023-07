1 Vorsitzende auf Abruf: Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: dpa/Bodo Schackow

Stuttgart. - Was schätzen die Deutschen am meisten an Bundeskanzlern? Dass sie Krise können. Also gerade in unübersichtlichen, womöglich bedrohlichen Lagen das Richtige tun. Annegret Kramp-Karrenbauer hat als CDU-Chefin gezeigt, dass sie Krise eher nicht kann. Insofern war ihr Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und somit auch auf das Amt der Vorsitzenden fällig.