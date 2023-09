Kostenloser ÖPNV am Sonntag in Stuttgart

1 Am Wochenende sind Teile des Stadtbahnnetzes in Stuttgart gesperrt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche gibt es am Sonntag in Stuttgart einen Aktionstag – kostenloser Nahverkehr inklusive. Allerdings bremsen ausfallende Linien und Baustellen an den Strecken vielerorts den Nahverkehr aus.











Am Sonntag ist der Nahverkehr in Stuttgart kostenlos. Auch wer in den Nachstädten Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) einsteigt, profitiert von der Aktion. Hintergrund ist die Europäische Mobilitätswoche. In Stuttgart steigt deswegen von 11 bis 18 Uhr „Theo mobil – Das große Fest der Mobilität auf der Theodor-Heuss-Straße“.