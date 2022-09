Am Samstag ist der Stuttgarter Nahverkehr kostenlos

1 Kostenlos sind Stuttgarter an diesem Samstag in der Stadtbahn unterwegs. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An diesem Samstag, 17. September, gilt in Stuttgart freie Fahrt mit Bus und Bahn. Das Angebot gilt aber nicht in allen Tarifzonen.















Link kopiert

An diesem Samstag, 17. September, fahren Bürger kostenlos im Stuttgarter Nahverkehr – egal, ob mit Stadtbahn, Zacke, Bus, S-Bahn oder Standseilbahn. Die Aktion gilt aber nur in der Tarifzone 1 des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). Die Zone umfasst das gesamte Stuttgarter Stadtgebiet sowie Fellbach und Korntal-Münchingen.

Die Mitfahrt in der U6 ist in allen Tarifzonen kostenfrei

Eine Ausnahme gibt es: Mit der Stadtbahnlinie U6 von Gerlingen bis zum Flughafen dürfen die Stuttgarter an diesem Tag über alle Tarifzonen hinweg kostenlos fahren.

Profitieren soll auch, wer an diesem Tag aus der Region mit den Öffentlichen in die Stuttgarter Innenstadt fährt: Statt einem Ticket für zwei Zonen, zum Beispiel von Esslingen, Ludwigsburg oder Waiblingen, muss nur ein Ticket für eine Zone gekauft werden.

Das Angebot ist Teil der Mobilitätswoche der Stadt Stuttgart, die vom 16. bis zum 22. September läuft. Unter dem Motto „Besser verbunden“ bieten Stadtbezirke, städtische Ämter, Vereine, Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Stuttgart rund 100 Aktionen an – alle sollen sie über nachhaltige und innovative Mobilität informieren, die meisten davon sind kostenfrei. Für einige Angebote müssen sich Interessierte zuvor anmelden. Dass Bürger kostenlos im Nahverkehr fahren dürfen, soll laut Stadt die Stuttgarter motivieren, an den über das Stadtgebiet verteilten Aktionen teilzunehmen – zumindest an diesem Samstag.

Stuttgarter Mobilitätswoche ist Teil einer EU-Kampagne

Die Stuttgarter Mobilitätswoche findet zum zweiten Mal statt. Sie gehört zur Europäischen Mobilitätswoche, einer Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 sollen Kommunen in ganz Europa ihren Bürgern eine Woche lang näherbringen, wie nachhaltige Mobilität funktionieren kann.

Parallel dazu läuft vom 16. bis 18. September deutschlandweit der „Tag der Schiene“. Auch in Stuttgart bieten unter anderem die S-Bahn Stuttgart und der Verband Region Stuttgart, der Infoturm Stuttgart ITS am Hauptbahnhof oder das Stuttgarter Straßenbahnmuseum Veranstaltungen an.

Weitere Samstage mit kostenfreiem ÖPNV geplant

Nach dem 17. September sind weitere Samstage geplant, an denen Bürger kostenlos im Stuttgarter Nahverkehr fahren dürfen. Vier Samstagen hat der Gemeinderat zugestimmt. Die letzte Freifahrt soll es in diesem Jahr am 5. November geben – zur langen Einkaufsnacht. Die Kosten der Aktion trägt die Stadt Stuttgart. Sie rechnet mit 250.000 Euro weniger Einnahmen.