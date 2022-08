1 Die guten alten Zeiten: So voll war es im Jahr 2018 im Zieleinlauf des Triathlons. Foto: /Christine Biesinger

Die Kornwestheimer Skizunft hofft, den Triathlon dieses Jahr wieder normal ausrichten zu können. Sie ist allerdings vorbereitet auf steigende Corona-Zahlen.















Zurzeit sieht es so aus, als könnte die Kornwestheimer Skizunft den Triathlon am 18. September wieder ganz normal veranstalten. Mit großem Start- und Zielbereich auf dem Marktplatz, wo es einiges zu essen gibt – es ist fast ein kleines Stadtfest, das jedes Jahr zum Triathlon dazugehört. Im vergangenen Jahr musste die Bewirtung ausfallen. Auch auf der Strecke war einiges anders: Die Sportler mussten Abstand halten, beim Schwimmen anders starten und einen 3G-Nachweis bringen.

Schwimmer starten hintereinander

Diesmal soll es wieder einfacher werden: Die Läufer bekommen an der Strecke Wasser gereicht, die Radfahrer dürfen wie gewohnt über die Heidenburgstraße fahren, die im vergangenen Jahr wegen Sanierung gesperrt war. Nur bei den Schwimmern hält die Skizunft an der „Coronaversion“ fest: Sie werden weiterhin im sogenannten Jagdmodus starten. Das heißt, dass jeder eine individuelle Startzeit bekommt und im Zickzack durchs Becken schwimmen wird. „Das kam bei den Teilnehmern gut an, sie haben sich nicht so gedrängt gefühlt“, sagt Reinhold Oechsle, bei der Skizunft zuständig für die Pressearbeit. Sollten die Rückmeldungen dieses Jahr ähnlich aussehen, wollen die Organisatoren den Jagdmodus ein weiteres Jahr beibehalten.

Ein Stück Normalität

Reinhold Oechsle freut sich, dass nun auch beim Triathlon die Corona-Beschränkungen fallen. „Damit kehren wir wieder ein Stück zur Normalität zurück“, sagt er. Das sei wichtig, denn die Kornwestheimer haben sich in der Welt des Triathlons einen Namen gemacht, der erhalten bleiben will. „Das Schöne bei uns ist, dass manche zum ersten Mal bei einem Triathlon antreten, während andere schon Profis sind – jeder kommt bei uns zurecht“, sagt Oechsle. Sollte die Pandemie wider Erwarten doch noch einen Strich durch die Planungen machen, hat die Skizunft einen Notfallplan. Dann werde man sich an den Bedingungen des vergangenen Jahres orientieren, so Oechsle.

Um die 500 Teilnehmer starten jedes Jahr beim Kornwestheimer Triathlon. 2021 waren es etwas weniger. Für dieses Jahr halten sich die Anmeldezahlen noch in Grenzen. „Wir hoffen, dass wir die Startgruppen noch voll bekommen“, sagt Oechsle. Die Anmeldung läuft noch bis Sonntag, 11. September. Teilnehmen kann man in verschiedenen Schüler- und Jugendkategorien, als einzelner erwachsener Starter oder in der Staffel. Auch Helfer werden noch gesucht. Interessierte können sich bei der Skizunft melden.