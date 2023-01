Kontrolle in Gaststätten in Ludwigsburg

1 Die Kontrolle nehmen etwa auch die Temperatur der Lebensmittel unter die Lupe. Foto: dpa/Uwe Anspach

Polizei, Landratsamt, Zollamt und Eichamt haben gemeinsam in Ludwigsburg mehrere Gaststätten kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.















Nach einer Kontrolle durch die Lebensmittelüberwachung musste ein chinesisches Restaurant in Ludwigsburg mit sofortiger Wirkung schließen. Grund dafür waren erhebliche Hygienemängel in der Küche und im Lager. Außerdem wurden Personen in demselben Restaurant wegen illegalen Aufenthalts überprüft.

Gemeinsame ganzheitliche Kontrollaktion

Die Überprüfung war Teil einer größeren Kontrollaktion von Gaststätten, die vom Polizeipräsidium Ludwigsburg gemeinsam mit dem Hauptzollamt Heilbronn, der Stadt und dem Landratsamt Ludwigsburg sowie dem Eichamt Fellbach durchgeführt wurde. Dabei wurden am Freitagabend ab 18 Uhr insgesamt vier Betrieben besucht.

Die Kontrollkräfte stellten verschiedenste Verstöße fest, etwa aus den Bereichen Baurecht, Eichwesen, Jugendschutz oder Landesnichtraucherschutzgesetz. In zwei Gaststätten mussten zudem insgesamt fünf Geldspielautomaten stillgelegt werden: Sie waren nicht durch eine Prüforganisation abgenommen worden.