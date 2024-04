1 Am 9. Juni werden die Gemeinde- und Kreisräte in Baden-Württemberg neu gewählt. Foto: adobe stock/KrischiMeier/

Die anstehende Kommunalwahl in Baden-Württemberg stößt einer Umfrage zufolge auf großes Interesse bei den Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung könnte demnach in etwa so hoch ausfallen wie 2019. Im BaWü-Check, der Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen, gaben 62 Prozent der Befragten an, fest entschlossen zu sein, ihre Stimme abzugeben. 21 Prozent wollen das „wahrscheinlich“ tun. Der Rest ist unentschieden oder will wahrscheinlich oder sicher nicht wählen gehen. 2019 hatte die Wahlbeteiligung bei 59 Prozent gelegen, der höchste Stand seit 1994. Bei Kommunal- und Europawahlen ist die Mobilisierung in der Regel niedriger als bei Wahlen zum Bundestag.