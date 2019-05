20 20 Kandidatenlisten mit Bewerbern für den Gemeinderat im Stuttgarter Rathaus sind eingegangen. Wir stellen alle Parteien und Bündnisse in unserer Bildergalerie vor. Foto: Lichtgut

Am 26. Mai ist Kommunalwahl in Stuttgart. Bei den vielen Parteien und Gruppen, die sich haben aufstellen lassen, verliert man schnell den Überblick. Hier sind alle von der Volkspartei bis zum Kleinstbündnis.

Stuttgart - Kleinstparteien wählen die wenigsten. Aber die wenigsten wissen auch, wer oder was hinter SchUB, DiB oder BIG steht? Zur Kommunalwahl in Stuttgart am 26. Mai treten nicht nur Volksparteien an, sondern auch etliche kleine Gruppen, von denen die meisten noch nie etwas gehört haben. Es sind so viele Gruppen wie noch nie.

Machen Sie in unserem Kommunalomat den Test, welche Partei am besten zu Ihnen passt.

In unserem großen Überblick listen wir alle 20 Parteien und Bündnisse, die um Mandate im Stuttgarter Gemeinderat buhlen und stellen ihren Markenkern kurz vor.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!