4 Die Stadt lässt die Sportklinik aktuell für 340 000 Euro umbauen, um Flüchtlinge unterbringen zu können. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Zwei leer stehende Krankenhäuser in Bad Cannstatt: Während der DRK-Landesverband noch nicht weiß, was aus dem Gebäude in der Badstraße wird, will die Stadt Stuttgart in der Taubenheimstraße in den kommenden Monaten rund 300 Flüchtlinge unterbringen.











Das hat es in der Geschichte des Stuttgarter Krankenhauswesens auch noch nicht gegeben: Binnen weniger Wochen war Zapfenstreich für gleich zwei Kliniken in Bad Cannstatt. Zumindest räumlich. Während die Sportklinik nach gut 70 Jahren ihren Standort an der Taubenheimstraße Ende 2023 aufgegeben hat und ans Krankenhaus Bad Cannstatt „angedockt“ wurde, steht mittlerweile auch das Gebäude des Krankenhauses vom Roten Kreuz an der Badstraße leer. Die einstige Lungenfachklinik arbeitet nun unter dem Dach des Städtischen Klinikums, das durch die Übernahme nun am Hauptstandort Katharinenhospital in Stuttgart-Mitte einen neuen großen Lungenschwerpunkt besitzt. Was aus dem Gebäude wird, das dem DRK-Landesverband gehört, ist bisher noch nicht geklärt.