Nach Trennung vom städtischen Klinikum: Ex-Chefärzte der Stuttgarter Sportklinik gründen Praxisklinik in Fellbach

1 Unterwegs zu neuen Ufern: Frieder Mauch, VfB-Mannschaftsarzt Raymond Best und Ulrich Becker (von links) Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Trennung vom städtischen Klinikum haben die Sportärzte nun endgültig vollzogen. In einigen Wochen wollen sie vor den Toren Stuttgarts durchstarten. Mit Unterstützung eines Investors aus der Branche.











Es war ein zwei Jahre dauerndes Ringen zwischen den damaligen Chefärzten der alten Sportklinik in Bad Cannstatt und dem Vorstand des städtischen Klinikums, das mit der Kündigung der renommierten Sportmediziner endete. Inzwischen sind die Verhältnisse neu geregelt. Das Klinikum als Eigner der Einrichtung und des Namens ist mit der Sportklinik ins Krankenhaus Bad Cannstatt (KBC) umgezogen und betreibt diese dort seit Jahresbeginn in einem disziplinären Verbund als „Sportklinik, Orthopädie und Unfallchirurgie des Klinikums Stuttgart“. Und nun ist auch geklärt, wie VfB-Mannschaftsarzt Raymond Best und seine ebenfalls bekannten Kollegen Frieder Mauch und Ulrich Becker gemeinsam mit dem ehemaligen Leitenden Oberarzt Guido Engel weitermachen: Sie eröffnen eine neue sportmedizinische Praxisklinik in Fellbach.