Seit dem Wochenende brechen die Temperaturen in Stuttgart Rekorde, am Samstag waren es in der Innenstadt fast 30 Grad. Für Anfang April ist dieses Wetter alles andere als normal.











Sommerwetter im Frühling: So plötzlich wie stark ist die Wärme in Stuttgart am Wochenende angekommen und hat die Menschen ins Freie gelockt. Mehr als 29 Grad maß die städtische Wetterstation auf dem Schwabenzentrum am Samstag – der erste Sommertag überschritt bereits beinahe die 30-Grad-Hitzeschwelle.