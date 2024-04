1 Sonnen und Eis essen Anfang April: Das ist in diesem Jahr möglich. Foto: imago/HalfPoint Images

Biergarten, Badesee, Bananensplit: Am Wochenende soll es in Deutschland bis zu 30 Grad geben. Darf man diese Temperaturen genießen – trotz Wissen um die Erderwärmung? Der Psychologe Felix Peter gibt Antworten.











Sommerliches Wetter im Frühling macht den meisten Menschen gute Laune. Dass man Anfang April über einen Ausflug an den Badesee nachdenkt, kann aber auch erschreckend sein. Bis in die 1990er Jahre kamen Tage mit 30 Grad üblicherweise erst im Juli. Ist Freude also angebracht? Der Psychologe Felix Peter weiß Rat.