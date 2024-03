1 Aktivisten der Letzten Generation sitzen am 2. September 2023 auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Mannheim. In der Folge soll es zu unschönen Szenen gekommen sein. Foto:

Es waren Vorwürfe, wie es sie so zuvor noch nicht gegeben hatte. Bei einer Straßenblockade der Gruppe Letzte Generation in Mannheim am 2. September 2023 soll eine Polizeibeamtin jegliche rechtsstaatliche Prinzipien vergessen haben. Videos zeigen, wie sie einer auf dem Asphalt festgeklebten Aktivistin wohl absichtlich Öl über den Kopf kippt. Mehrere Blockierer sollen von ihr mit Öl und Desinfektionsmittel übergossen worden sein, sodass sie in Pfützen saßen. Ferner soll sie ihnen Schmerzen zugefügt haben.