1 Protestaktion am vergangenen Samstag in Mannheim – um mögliche Vorfälle in deren Zuge gibt es heftige Diskussionen. Foto: Letzte Generation

Was ist in Mannheim nach einer Straßenblockade der Gruppe Letzte Generation passiert? Mussten sich Aktivistinnen nackt demütigen lassen? Ein klärendes Gespräch lehnt die Polizei jetzt ab – aus Ermittlungsgründen.









Will man es vorsichtig formulieren, könnte man sagen: Die Herzen der breiten Bevölkerung fliegen der Letzten Generation nicht gerade zu. Die Klima-Aktivisten nerven viele mit ihren ständigen Straßenblockaden. In Stuttgart ist am Mittwochabend erneut der Rettungsdienst behindert worden. In Mannheim ging es zur selben Zeit sogar handfest zu: Bei einem Protestmarsch stieg ein blockierter Autofahrer aus, trat und prügelte auf drei auf der Straße Sitzende ein. Die Szene ist in einem Video festgehalten. Es scheint, als eskaliere die Situation immer mehr.