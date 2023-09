Es brauchte einen zweiten Anlauf, bis 12 Aktivisten der „Letzten Generation“ zum Zuge kamen und am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr den Arnulf-Klett-Platz direkt vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof blockierten. Nach bereits 25 Minuten war der Protest jedoch doch vorbei: Polizistinnen und Polizisten der Stuttgarter Einsatzhundertschaft trugen die Aktivisten von der Fahrbahn. Zuvor hatten zahlreiche Passanten begeistert Fotos von den und sich über die Demonstranten lustig gemacht. Autofahrer hupten. „Ihr Vollidioten!“, schmähte eine Fahrerin die Protestler. Um 19.55 Uhr war die Straße wieder frei.

Zunächst hinderten Polizisten am späten Nachmittag Demonstranten daran, eine Straße in Stuttgart während des Feierabendverkehrs zu blockieren. Etwa 15 Frauen und Männer wollten in einem nicht angemeldeten Protestzug vom Rotebühlplatz über die B 27a – Rotebühl- und Theodor-Heuss-Straße – in die Innenstadt zum Schlossplatz gehen. Allerdings wurden sie am geplanten Startpunkt ihrer Demonstration bereits von straken Polizeikräften erwartet. Offenbar wussten die bereits im Vorhinein von der unter großer Geheimniskrämerei geplanten Aktion.

Lesen Sie auch

Nach Verhandlungen mit speziell für solche Gespräche geschulte Polizisten des Anti-Konfliktteams wurde ihnen erlaubt, dafür die Königstraße, also die Fußgängerzone, für ihre Demonstration zu nutzen. Das jedoch lehnten die Aktivisten ab. Sie änderten ihren Plan und stoppten statt des Protestzuges Autos direkt vor dem Hauptbahnhof. Die Polizei war jedoch auch hier schnell zur Stelle, um den illegalen Protest zu beenden.

Protest gegen Inhaftierung

Ihr Protest sollte sich diesmal nicht nur gegen die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung richten, sondern auch dagegen, dass eine ganze Reihe von Aktivisten der „Letzten Generation“ inhaftiert sind. Alleine in Bayern wurden bislang 27 Frauen und Männer in sogenanntes Unterbindungsgewahrsam genommen. Diese Maßnahme ist nach dem bayrischen Polizeiaufgabengesetz möglich, um Menschen daran zu hindern, Straftaten oder schwerwiegende Ordnungswidrigkeiten zu begehen. Im Freistaat können sie dazu nach richterlicher Anordnung bis zu zwei Monate lang in Haft genommen werden. In Baden-Württemberg können Menschen nach Paragraf 33 des Polizeigesetzes – ebenfalls nach einer Entscheidung eines Richters eines Amtsgerichts – bis zu 14 Tagen in Haft genommen werden, um eine unmittelbar bevorstehende, erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit zu unterbinden oder zu beenden.

Nach Angaben der Aktivisten wurde gleichzeitig auch in Nürnberg, Mannheim, Bamberg und Würzburg protestiert. Am 21. August hatten sich vier junge Männer der „Letzten Generation“ im Stuttgarter Stadtzentrum nahe des Charlottenplatzes am späten Nachmittag auf der B 27 festgeklebt und so für etwa eine Stunde den Feierabendverkehr gestaut. Eine von den Aktivisten angekündigte Demonstration war hingegen ausgeblieben.