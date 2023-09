1 Eine Polizistin hat einem Aktivisten Öl über den Kopf geschüttet (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Sachelle Babbar

Die Letzte Generation überzieht viele Städte derzeit wieder mit Straßenblockaden. So auch am Samstag in Mannheim. Laut Videobildern kam es dabei zu einem Zwischenfall, der Folgen für eine Polizistin haben könnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Aufregung ist groß. Im Internet wird heftig über ein Video diskutiert, das eine Aktion der Letzten Generation zeigt. Die Klima-Aktivisten sitzen da auf einer Brücke und haben sich wie so oft auf dem Straßenbelag festgeklebt, um den Verkehr zu blockieren. Was dann folgt, hat man so allerdings noch nicht gesehen.