Kitchen Impossible - Tim Mälzer gegen Richard Rauch: „Ich will null Punkte“

Wenn Tim Mälzer an einer österreichischen Mehlspeise verzweifelt, Schimpftiraden raushaut und ein Fisch namens Neunauge gehäutet wird, dann ist wieder Zeit für „Kitchen Impossible“. Tim Mälzer fordert in der ersten Folge der neunten Staffel den Innereien-Koch Richard Rauch heraus. Was am Ende bleibt: Mitleid!