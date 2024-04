1 Das Festgelände beim Pferdemarkt soll eine cannabisfreie Zone bleiben. Foto: (Peter Mann)

Bietigheim-Bissingen will das Kiffen bei dem Event nicht gestatten. Andere Städte im Landkreis Ludwigsburg vertrauen bei großen Festen auf die allgemeinen Einschränkungen zum Cannabis-Konsum.











Heimlich, still und leise einen Joint rollen und sich damit in eine dunkle Ecke verdrücken: das muss seit dem 1. April und der Teilfreigabe von Cannabis nicht mehr sein. Allerdings herrscht für Tütendreher auch jetzt keine Narrenfreiheit im öffentlichen Raum. Beim Frühlingsfest in Stuttgart wird das Grasrauchen zum Beispiel komplett tabu sein. Im Landkreis Ludwigsburg wird bei größeren Festen in der Regel nicht so hart durchregiert werden, aber die Kommunen heben zugleich hervor, dass nicht an allen Ecken und Enden süßlich duftende Rauchschwaden über das jeweilige Veranstaltungsgelände wabern werden.