1 Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest werden wieder die Krüge gehoben, am Joint ziehen ist allerdings verboten. (Archivbild) Foto: dpa/Julian Rettig

Erwachsene dürfen zwar jetzt Cannabis rauchen. Sie dürfen das aber nur, wenn keine Kinder und keine Jugendlichen dabei sind. Was bedeutet das für große Sausen wie das Stuttgarter Frühlingsfest?











Während des Frühlingsfestes in Stuttgart darf auf dem gesamten Gelände am Neckar kein Cannabis geraucht werden. Ein Konsumverbot werde in die Benutzungsordnung für das Frühlingsfest aufgenommen, erklärten die Veranstaltungsgemeinschaft in.Stuttgart und die Stadt am Donnerstag.