Nach seiner Rückkehr von einem Urlaub in Ungarn hat ein Österreicher eine junge Katze unter der Motorhaube seines Fahrzeugs entdeckt. Der Kater sei anscheinend während der gesamten Fahrt mehr als fünf Stunden lang im Motorraum versteckt mitgefahren und habe nach der Ankunft kläglich miaut, berichtete die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Lochen am See am Freitag.