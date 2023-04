1 Nicht in allen Nachbarländern ist der Karfreitag arbeitsfrei. Foto: PhotoSGH / shutterstock.com

Erfahren Sie hier, ob der Karfreitag in Frankreich, Österreich und den anderen Nachbarländern ein Feiertag ist und die Geschäfte geöffnet haben.









Ein Tagesausflug in eines der Nachbarländer würde sich am Karfreitag anbieten. Wo der Tag ebenfalls ein Feiertag ist und wo nicht, können Sie unserer Auflistung entnehmen.

Karfreitag in Belgien

Der Karfreitag ist in Belgien kein Feiertag, weshalb die Geschäfte an diesem Tag geöffnet haben.

Karfreitag in Dänemark

Der Karfreitag ist in Dänemark ein gesetzlicher Feiertag, allerdings haben viele kleine Geschäfte trotzdem geöffnet. Auch Zoos und Vergnügungsparks haben teilweise offen.

Karfreitag in Frankreich

In Frankreich ist der Karfreitag ein normaler Arbeitstag, weshalb die Geschäfte geöffnet haben. Allerdings gilt dies nicht für die Region Grand Est im Nordosten des Landes. Dort ist der Karfreitag ebenfalls ein Feiertag. Dies betrifft die Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne. Für Deutsche Tagestouristen bedeutet das, sie müssen weiter ins Landesinnere fahren, um shoppen zu gehen.

Karfreitag in Luxemburg

In Luxemburg ist der Karfreitag lediglich ein Bankfeiertag. Das heißt, dass die Banken keine Buchungen vornehmen. Die Geschäfte haben allerdings geöffnet.

Karfreitag in den Niederlanden

In den Niederlanden ist der Karfreitag zwar ein Feiertag, aber nicht jeder Arbeitnehmer hat frei. Aus diesem Grund haben viele Geschäfte regulär geöffnet. Ein Kurztrip über die Grenze bietet sich für deutsche Touristen also an.

Karfreitag in Österreich

In Österreich ist der Karfreitag kein gesetzlicher Feiertag mehr. Da er aber ein christlicher Feiertag ist, können Arbeitnehmer an diesem Tag einen sogenannten persönlichen Feiertag beantragen. Allerdings wird dieser dann mit ihren Urlaubstagen verrechnet. Aus diesem Grund sind die meisten Geschäfte in Österreich am Karfreitag geöffnet.

Karfreitag in Polen

Auch in Polen haben die Geschäfte am Karfreitag geöffnet, da er dort nicht als arbeitsfreier Tag gilt.

Karfreitag in der Schweiz

Da der Karfreitag in den meisten Schweizer Kantonen als Feiertag gilt, müssen sich deutsche Tagestouristen darauf einstellen, dass die Geschäfte geschlossen haben.

Karfreitag in Tschechien

Obwohl der Karfreitag in Tschechien ein gesetzlicher Feiertag ist, dürfen die Ladenbesitzer selbst entscheiden, ob sie öffnen oder nicht. In den großen Städten haben daher die meisten Geschäfte wie gewohnt geöffnet.