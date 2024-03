Haben die Geschäfte, Restaurants und Bars am Karfreitag bei unseren Nachbarn in Österreich geöffnet? Hier die Antwort.

In Deutschland gehört der Karfreitag zu den 9 bundeseinheitlichen Feiertagen. Aus diesem Grund haben die meisten Geschäfte hierzulande geschlossen. Wer den freien Tag für einen Shoppingausflug nutzen möchte, kann jedoch zu unseren Nachbarn nach Österreich fahren.

Karfreitag kein Feiertag in Österreich

Der Karfreitag ist seit 2019 kein gesetzlicher Feiertag mehr in Österreich. Zwar können die Arbeitnehmer an diesem Tag einen persönlichen Feiertag nehmen, allerdings haben die Geschäfte, Bars und Restaurants in der Regel normal geöffnet. Wer den freien Tag also nicht zu Hause verbringen möchte, kann zum Einkaufen ins Nachbarland fahren.

Wie sieht es am Ostermontag aus?

Der Pfingstmontag ist in Österreich wie in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Darum bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Wer das lange Wochenende zum Shoppen nutzen möchte, sollte dies also am Karfreitag erledigen.