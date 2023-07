Kameramann aus Freiberg in der Ukraine

7 Lukas Hoffmann wollte schon als Kind Kameramann werden. Der Traum hat sich erfüllt. Für die ARD ist er viermal in die Ukraine gereist. Foto: privat/Lukas Hoffmann

Menschen fliehen aus der Ukraine, Lukas Hoffmann fährt hin. Er ist Kameramann und arbeitet für die ARD. Was macht der Job als Kriegsberichterstatter mit einem?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor Kurzem postete Lukas Hoffmann ein Bild von einem Luftballon in einem Messengerdienst. „Schön, dass du wieder zuhause bist“, war darauf zu lesen. Die Erleichterung, die diejenigen mit dem Ballon ausdrückten, kam nicht von ungefähr. Hoffmann war beruflich in der Ukraine. Als Kameramann dokumentierte er das, was der Krieg mit dem Land und den Menschen anrichtet.