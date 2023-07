1 Das Stuttgarter Verlagsgebäude von J.B. Metzler im Jahre 1907. Foto: C.H. Beck

J.B. Metzler zieht nach Heidelberg. Damit endet eine lange Tradition, der Verlag ist seit 1682 in Stuttgart zuhause. Für den Verlagsstandort Stuttgart ist dies ein weiterer schwerer Schlag.









Stuttgart - Er ist wohl einer der ältesten Verlage in Deutschland, ganz sicher aber der älteste von Stuttgart. Zur Jahreswende 1682 wurde der Metzler Verlag gegründet. In seinem Signet bäumt sich ein schwarzes Rösslein wie im Wappen der Landeshauptstadt. Doch nun sucht sich das Metzlerpferd einen anderen Weidegrund. Im September endet die knapp 340-jährige Geschichte des traditionsreichen Unternehmens in der Stadt. Der Metzler-Verlag zieht aus der Uhlandstraße, einen Steinwurf vom Buchimperium der Württembergischen Landesbibliothek entfernt, nach Heidelberg. Damit verliert der Verlagsstandort Stuttgart einen weiteren klangvollen Namen, dessen geisteswissenschaftliches Profil sich über die einschlägigen akademischen Kreise hinaus auch einem interessierten breiteren Publikum zugewandt hat.