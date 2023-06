1 Ricarda Lang und die Grünen müssen eine Umfrageschlappe hinnehmen. Foto: IMAGO/dts

Laut einer neuen Insa-Umfrage kratzt die AfD an der 20-Prozent-Marke. Derweil müssen die Grünen erneut Verluste hinnehmen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die AfD befindet sich weiter im Umfragehoch. Die Partei habe 0,5 Prozentpunkte hinzugewonnen und liege nun bei 19,5 Prozent, berichtete die „Bild“-Zeitung am Montag unter Berufung auf eine Erhebung des Instituts Insa. Dies sei der höchste jemals von Insa gemessene Wert für die Rechtspopulisten. In der Vorwoche hatte die AfD noch gleichauf gelegen mit der SPD. Die Sozialdemokraten konnten sich in der aktuellen Umfrage nun aber um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent verbessern.