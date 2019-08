Musicals im SI-Centrum in Stuttgart Servicemitarbeiter verlieren ihren Job

Die schlimmsten Befürchtungen der 220 Beschäftigen an der Garderobe, am Einlass, an der Getränketheke und den Merchandising-Shops werden wahr. Die neue Betreiberfirma will laut der Vorgängerfirma keinen Mitarbeiter übernehmen und das soll vor allem einen Grund haben.