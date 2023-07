Die Ursache für die Störung am Donnerstagmittag ist noch unbekannt.

Einen Stromausfall hat es am Donnerstagnachmittag im Norden Kornwestheims und im Süden Ludwigsburg gegeben. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim teilen mit, dass es im Umspannwerk Kornwestheim-Nord einer Abschaltung der 10 Kilovolt-Sammelschiene gekommen war. Daraufhin sei der Strom dann 18 Minuten lang ausgefallen. Der Grund dafür sei noch nicht bekannt. Zum Stromausfall kam es um 14.02 Uhr, um 14.20 Uhr konnte wieder zugeschaltet werden. Ab diesem Zeitpunkt war die Versorgung der Stadtgebiete wieder gewährleistet.

Zum Stromausfall war es in folgenden Gebieten beider Städte gekommen: In Ludwigsburg-Süd im Gebiet um die Straßen Oskar-Walcker-Straße, Kammerer Straße, Elmar-Doch-Straße, Richard-Wagner-Straße und Köhlstraße. In Kornwestheim-Nord waren betroffen das Gebiet um das Industriegebiet Kornwestheim-Nord und um die Straßen Domertal, Steinbeisstraße, Solitudeallee, Pfarrer-Hahn-Straße, Kirchstraße, Lange Straße, Ludwigsburger Straße sowie die Straße Im Wiesengrund.