26 Das Historische Volksfest öffnet am 24. September seine Pforten. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Neben dem Cannstatter Wasen findet in diesem Jahr auch wieder das Historische Volksfest statt. Wer eine Zeitreise in die Vergangenheit des Rummels erleben möchte, kommt ab Samstag auf dem Schlossplatz auf seine Kosten. Wir haben die Bilder der Aufbauarbeiten.















Link kopiert

Ab dem kommenden Wochenende geht es in Stuttgart wieder hoch her. Zum einen öffnet das Cannstatter Volksfest am Freitag, 23. September, auf dem Wasen seine Pforten, tags darauf begrüßt das Historische Volksfest auf dem Schlossplatz die Besucher.

Während die Aufbauarbeiten auf dem Wasen schon vor einer Woche in die heiße Phase gingen, wurde nun auch am Wochenende auf dem Schlossplatz kräftig gehämmert, gezimmert und zusammengeschraubt, damit die Gäste am kommenden Samstag auf dem Schlossplatz eine Zeitreise in die Vergangenheit des Stuttgarter Rummels unternehmen können.

Den Anfang machte das Traditionszelt vor dem Neuen Schloss, gefolgt von verschiedenen Fahrgeschäften. Neben Berg-und Talbahnen, einem Hängekarussell für Kinder und einem historischen Riesenrad können die Besucher auch wieder ihre Runden im historischen Autoskooter drehen.

Wir waren mit der Kamera bei den Aufbauarbeiten dabei, die Bilder gibt es in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!