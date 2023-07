1 Großer Andrang beim HipHop Open am Freitagmittag – auch wenn es bereits regnete, war die Stimmung super. Foto: STZN

Eigentlich sollte es ein Wochenende werden, bei dem unter freiem Himmel viel geboten ist in Stuttgart. Doch jetzt machen die Wetterprognosen den Veranstaltern von CSD und HipHop Open womöglich einen Strich durch die Rechnung.









Was sich am Himmel zusammenbraut, kann den Abertausenden von Menschen, die am Wochenende zum CSD und dem HipHop Open erwartet werden, nicht gefallen. „Wir rechnen mit schweren Gewittern, Starkregen und Hagel“, sagt Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Und leider sei damit zu rechnen, dass sich das Wetter nahezu durchgehend maximal open-air-unfreundlich zeigt.