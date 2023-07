Stuttgart-Album zur Historie des Festivals „Strachi“ erinnert sich an die Anfänge der Hip-Hop Open

Vom 28. bis 30. Juli kehren die Hip-Hop Open in die „Mutterstadt“ zurück, in die Wiege des deutschen Raps. Vor 23 Jahren hat Johannes „Strachi“ Strachwitz das Festival miterfunden. Wir sprachen mit ihm über die Anfänge und blicken in die Zukunft.