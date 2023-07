Die Großdemonstration für den Christopher Street Day, deren Route in diesem Jahr vom Feuersee bis zum Schlossplatz reicht, führt auf einer Hauptachse zwischen dem Stuttgarter Westen und der Stadtmitte zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Aufzug soll um 15 Uhr in der Rotebühlstraße starten, vorher stellen sich die Teilnehmer im oberen Bereich Richtung Schwabstraße auf. Gegen 18 Uhr will man den Schlossplatz und die Planie erreichen. Dort gibt es bis etwa 19.30 Uhr eine Abschlusskundgebung.

Genaues Ende der Sperrungen ist offen

Der Beginn der Sperrungen steht fest, das Ende ist nicht genau absehbar – unter anderem müssen die Straßen dann auch noch gereinigt werden. Schon ab 9 Uhr ist die Rotebühlstraße zwischen Schwabstraße und Rotebühlplatz gesperrt. Auch Abschnitte der Paulinenstraße und der Fritz-Elsas-Straße sind betroffen. Die Theodor-Heuss-Straße ist ab der Willi-Bleicher-Straße aus Richtung Hauptbahnhof gesperrt.

Lesen Sie auch

Eberhardstraße, Torstraße, Marktstraße und Münzstraße sind für Autos ebenfalls nicht zugänglich. Wenn die Parade um 15 Uhr loszieht, ist dann auch die Zufahrt zur Planie aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße blockiert. Auswirkungen wird all dies laut dem Ordnungsamt auch auf die Parkhäuser im ganzen Bereich haben. Sie seien „möglicherweise über den gesamten Zeitraum nur eingeschränkt anfahrbar.“

Unsere Empfehlung für Sie Das Wochenende in Stuttgart Regenbogenfahnen in der City Stuttgart feiert queer und zeigt sich auch sonst im Zeichen der Vielfalt – von der Sommeroase im Alten Schloss bis zum Festival yidishe muzik in Heslach.

Da der Zug entlang der S-Bahn-Achse zwischen der Schwabstraße und der Stadtmitte verläuft, können gleich am ersten Tag der Stammstreckensperrung von deren zentralen Tunnelabschnitt auch die Ersatzbusse nicht wie geplant verkehren. Zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr können die Haltestellen des Ersatzverkehrs am Wilhelmsbau, in der Büchsenstraße sowie Feuersee gar nicht, sowie die Haltestelle Schwabstraße nur eingeschränkt bedient werden. Als Ersatz-Ersatzhaltestelle werden die SSB-Haltestellen Marienstraße (für Feuersee) sowie Schwabstraße angefahren – letztere muss ebenfalls etwas verlegt werden.

Umleitungen bei vier Buslinien

Die SSB-Buslinien 42, 43, 44 und 92 sind ebenfalls betroffen. Zwischen 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr, kann die Linie 42 in Richtung Innenstadt nicht die Haltestellen Schlossplatz und Charlottenplatz anfahren. Ab Olgaeck wird sie zur Haltestelle Dorotheenstraße umgeleitet und endet dort. In umgekehrter Richtung starten die Busse an der Haltestelle Charlottenplatz (Position 3).

Auf der Linie 43 wird zwischen 10 und 19 Uhr die in Richtung Feuersee angefahrene Haltestelle Berliner Platz verlegt. Die Haltestellen Rotebühlplatz und Wilhelmsbau entfallen. Zwischen 9 und 18 Uhr wird die Haltestelle Feuersee für diese Linie verlegt. Die Haltestelle Marien-/Silberburgstraße Richtung Pragsattel entfällt.

Die Linie 44 ist zwischen 15.30 und 20.30 Uhr betroffen. Sie fährt in dieser Zeit nicht bis zum Schlossplatz. Die Busse der Linie 92 trifft es zwischen 10 und 19 Uhr. Die Haltestellen Rotebühlplatz und Feuersee entfallen. Die Marienstraße, der Wilhelmsbau und der Österreichische Platz werden in Fahrtrichtung Leonberg nicht bedient. Stattdessen soll man an einer Ersatzhaltestelle in der Reinsburgstraße vor dem Gebäude 10 einsteigen. Die Buslinie endet dann auch statt am Rotebühlplatz an der Haltestelle Marienstraße der Linie 44.