Die Stammstrecke, der zentrale S-Bahntunnel in der Innenstadt, wird auch in diesen Sommerferien gesperrt. Im Gegenzug fahren Bahnen wieder zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen.

Von Samstag an und bis Freitag, 8. September, ist die S-Bahnstammstrecke, der zentrale Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen gesperrt. Das S-Bahnnetz wird zweigeteilt.

Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt

Während der Bauphase halten die S-Bahnen nicht an den Haltestellen Hauptbahnhof, Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld. Die Bahn setzt zwei Buslinien des Schienenersatzverkehrs (SEV) ein. Beide starten und enden am Arnulf-Klett-Platz vor dem Hauptbahnhof und fahren im 10-Minuten-Takt. Die Linie SEV1 fährt von dort bis Vaihingen mit den Halten Stadtmitte (Wilhelmsbau/Büchsenstraße), Feuersee, Schwabstraße, Westbahnhof, Universität und Österfeld (Alter Friedhof). Die Linie SEV2 bedient die Strecke vom Hauptbahnhof bis Westbahnhof – mit den Halten Stadtmitte (Wilhelmsbau/Büchsenstraße), Feuersee und Schwabstraße.

Die Stuttgarter Straßenbahnen verlängern ihre Stadtbahnlinie U 34 in dieser Zeit. Die Stadtbahnen fahren im Abschnitt zwischen Heslach und Vaihingen von montags bis freitags jeweils zwischen 6 Uhr und 20.30 Uhr. Zwischen Hauptbahnhof und Böblingen pendelt ein Regionalzug halbstündlich, der auch in Vaihingen hält.

So sieht das S-Bahnnetz während der Stammstreckensperrung aus. Foto: Lange/Zapletal

Die S-Bahnen fahren nur im Halbstundentakt. Die S 1 fährt von Kirchheim/Teck zum Hauptbahnhof und von Vaihingen nach Ehningen. Die S 2 fährt von Schorndorf an den Hauptbahnhof und von Vaihingen nach Filderstadt. Die S 3 fährt von Backnang an den Hauptbahnhof. Die Linien S 4, S 5 und S 6 fahren von ihren jeweiligen Endhaltestellen in der Region an den Hauptbahnhof.

Informationen zu den Fahrzeiten finden sich in den Apps von DB und VVS sowie auf den Internetseiten der Bahn.