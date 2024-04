1 An dieser Stelle am Radweg entlang des Neckars ist es passiert. Foto: Werner Kuhnle

Ein FDP-Politiker aus dem Kreis Ludwigsburg hat sich verletzt, weil er bei der Ausfahrt zum neuen Kreisradweg in Mundelsheim Bodenschwellen ausgewichen ist. Der Mann blieb mit dem Lenker an einem Zaun hängen und stürzte.











Link kopiert



So ein Pech! Nur, weil er an einer Schwelle auf einem Radweg vorbeifahren wollte, hat sich ein FDP-Politiker aus dem Kreis Ludwigsburg bei einem Sturz verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstag bei der Ausfahrt zum neuen Kreisradweg auf dem Abschnitt in Mundelsheim. Die Teilnehmer passierten in einer Gruppe den auch von Fußgängern am stärksten frequentierten Teil des Neckarradwegs. Ob die neu angelegten Schwellen auf Dauer so liegenbleiben, dürfte den Mundelsheimer Gemeinderat noch beschäftigen.