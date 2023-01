So geht‘s

1 Mit einem Entlüftungsschlüssel lässt sich das Heizungsventil öffnen. Foto: Yevhen Prozhyrko / shutterstock.com

In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie die Heizung entlüften, ohne die Umwälzpumpe abzuschalten.















Wird der Heizkörper nicht richtig oder nur ungleichmäßig warm, sind oft Luftblasen dafür verantwortlich. Diese verhindern die sachgemäße Zirkulation des Heizwassers, wodurch der Heizkörper nicht richtig arbeiten kann. Die Energiekosten können so laut Bayerischem Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz um 15 % ansteigen. Abhilfe schafft hier das Entlüften.

Muss man die Umwälzpumpe abschalten?

Ein Pressesprecher der co2online teilte uns auf Anfrage mit: Grundsätzlich kann man die Heizung auch entlüften, ohne dafür die Umwälzpumpe abzustellen. Allerdings funktioniert die Entlüftung dann weniger gut, da weiterhin Luft im System zirkuliert und diese nicht vollständig abgelassen werden kann.

Heizungsentlüftung ohne ausgeschaltete Umwälzpumpe

Zum Entlüften der Heizung benötigen Sie eine Schüssel und einen Entlüftungsschlüssel bzw. einen Schlitzschraubendreher. Eventuell sollten Sie auch ein Handtuch unterlegen, um Spritzwasser aufzufangen. Das Entlüftungsventil befindet sich in der Regel an der Hinterseite des Heizkörpers. Und so gehen Sie vor:

Drehen Sie das Thermostat voll auf (höchste Stufe). Richten Sie das Entlüftungsventil (kleines Loch) nach unten. Halten Sie nun die Schüssel unter das Ventil. Drehen Sie das Ventil auf. Vorsicht: Heißes Wasser und/oder Dampf treten aus! Lassen Sie das Ventil so lange geöffnet, bis keine Luft mehr austritt und nur noch Wasser herausfließt. Drehen Sie das Ventil wieder zu und die Heizung herunter.

Prüfen Sie abschließend noch den Wasserdruck der Heizungsanlage. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. Falls Sie in einem mehrstöckigen Haus bzw. einer mehrstöckigen Wohnung leben, sollten Sie mit dem Entlüften an dem am niedrigsten gelegenen Heizkörper beginnen, da die Luft im Heizungssystem nach oben steigt.

Lesen Sie auch: Heizkörper reinigen und Geld sparen

Heizung entlüften: Muss man den Vermieter fragen?

Die Instandhaltung der Heizungsanlage liegt zwar in der Verantwortung des Vermieters, das Entlüften der Heizkörper können Sie jedoch selbst erledigen. Hierbei müssen Sie den Vermieter nicht informieren. Sollten Sie in einem Mietshaus aber die Umwälzpumpe abstellen wollen, sollten Sie davor den Vermieter um Erlaubnis bitten.

Entlüften nicht immer notwendig

Laut einem Pressesprecher der co2online ist das manuelle Entlüften der Heizkörper nicht immer notwendig. Denn einige Heizungen verfügen über automatische Entlüfter, die sich eigenständig öffnen, sobald Luft im System ist. Zu erkennen seien diese automatischen Entlüfter an der fehlenden Vierkant-Aufnahme für den Entlüftungsschlüssel. Treten Luftblasen häufiger auf, könnte das auch auf undichte Stellen innerhalb der Heizanlage hinweisen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.