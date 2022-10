1 Die Heizung ist warm, obwohl sie ausgeschaltet ist... Foto: Christian Horz / shutterstock.com

Wer Heizkosten sparen will, hat kein Interesse daran, dass die Heizung auch dann läuft, wenn sie abgedreht ist. Oftmals lässt sich der Fehler jedoch ganz einfach selbst beheben.

Warum wird die Heizung warm, obwohl sie aus ist?

Die Wasserzufuhr in den Heizkörper wird durch das Thermostat geregelt. Dieses drückt in geschlossener Einstellung einen Stift in das Heizungsventil, sodass die Wasserzufuhr abgeschnitten wird. Je weiter man das Thermostat aufdreht, desto weiter wird der Stift herausgeschoben. In der Folge nimmt die Wasserzufuhr zu und die Wärmeabgabe des Heizkörpers steigt. Klemmt der Stift oder ist das Ventil kaputt, kann der Stift nicht mehr komplett eingedrückt werden. Die Heizung ist also niemals komplett abgeschaltet. Darum wird sie warm, wenn sie vermeintlich ausgeschaltet ist.

Heizung heiß trotz Nullstellung: Lösungstipps

1. Stift lockern

Schrauben Sie zunächst das Thermostat ab. Hierfür brauchen Sie in der Regel eine Pumpenzange. Damit lösen Sie den Verschluss hinter dem Thermostat, um es abschrauben bzw. abnehmen zu können. Prüfen Sie nun, ob der kleine Stift komplett eingedrückt werden kann. Falls er klemmt, drücken Sie ihn mehrmals mit einer Zange rein und raus. Zeigt auch das keinen Erfolg, klopfen Sie sachte mit einem Hammer dagegen. Sobald sich der Stift ohne Widerstand eindrücken lässt, können Sie das Thermostat wieder anbringen.

2. Thermostat tauschen

Ist nicht der Stift das Problem, könnte auch das Thermostat für den Fehler verantwortlich sein. Gehen Sie wie oben beschrieben vor und ersetzen Sie das alte Thermostat durch ein neues. Falls Sie die Temperatur nicht ständig selbst regeln möchten, können Sie ein programmierbares Thermostat kaufen (Auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Dieses kann die Nachtabsenkungen automatisch übernehmen.

3. Thermostatventil tauschen

Zeigt keiner der oben genannten Lösungsvorschläge Erfolg, rührt das Problem vielleicht vom Thermostatventil selbst. Wahrscheinlich muss dieses gegen ein neues getauscht werden. Der Austausch ist allerdings etwas aufwendiger, da zunächst das Wasser im Heizkörper abgelassen werden muss. Mieter sollten daher immer zunächst ihren Vermieter kontaktieren, bevor sie selbst Hand anlegen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Falls Sie den Ventiltausch selbst durchführen möchten, finden Sie in diesem Video eine hilfreiche Anleitung mit praktischen Tipps:

Lässt sich das Problem auch nicht durch den Tausch des Thermostatventils beheben, sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen, um unnötige Heizkosten zu vermeiden.