Haushalt in Stuttgart

Am Freitag entscheidet der Gemeinderat über den Haushalt.

Der Gemeinderat der Stadt Stuttgart entscheidet am Freitag über den Doppelhaushalt 2020/2021. Die Liste der Vorhaben ist lang. Für diese Projekte geben die Stadträte Geld.

Stuttgart - Der Gemeinderat hat am Freitag, 20. Dezember, den Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 beraten und verabschiedet. Folgenden Projekte wurden beschlossen:

Das Festival Umsonst & Draußen erhält 8000 Euro pro Jahr, das zuvor abgelehnte Festival „Unter Beobachtung“ der Kulturregion Stuttgart einmalig 80 000 Euro. Ebenfalls korrigiert wurden Entscheidungen zur Förderung des Flamenco Festivals(pro Jahr nun 25 000 Euro), der Bachakademie (einmalig 115 000 Euro für 2021), der Rosenau Kultur e.V. (jährlich 36 000 Euro) und von LiedKunst (bis 2023 jährlich 25 000 Euro).

Die Sternwarte soll, nachdem die Brandschäden inzwischen behoben sind, einen Erweiterungsbau erhalten. Eine Genehmigung dazu gibt es noch nicht. CDU, FDP, Freie Wähler, AfD und die Linksfraktion sicherten mit 32 Stimmen dafür überraschend 1,4 Millionen Euro Zuschüsse.

Die Stadtbibliothek erhält zusätzlich 100 000 Euro pro Jahr, um digitale Medien einzukaufen, außerdem 90 000 Euro für Kinder und Jugendangebote.

Unter der Paulinenbrücke sollen für 1,65 Millionen Euro unter anderem Container für die sanitäre Versorgung der dortigen Szene aufgestellt werden.

In diesem Jahr gab es einen autofreien Sonntag in Stuttgart, von 2020 an soll es pro Jahr deren zwei geben. Kostenpunkt: jährlich 570 000 Euro.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erhält wieder eine Förderung, es sind 40 000 Euro pro Jahr. Das Forum Hospitalviertel e.V. profitiert von jährlich 22 000 Euro.

Das Frauenkulturzentrum SARAH wird künftig zusätzlich mit 6500 Euro pro Jahr gefördert. Das hat eine Mehrheit der Stadträte beschlossen.

Der Nachtverkehr bei den Stuttgarter Straßenbahnen soll im Jahr 2021 aufgestockt, die Taktzeiten entsprechend verändert werden. Dafür stellt der Gemeinderat zwei Millionen Euro bereit.

Der von der CDU-Fraktion angestoßene Prozess der Entwicklung einer Zukunftsvision für die Stadt im Jahr 2040 wird ebenfalls mit jeweils 250 000 Euro pro Jahr im Doppelhaushalt bedacht.

Stuttgart soll nach dem Vorbild anderer Kommunen einen „Nachtbürgermeister“ erhalten. Für die Schaffung einer entsprechenden Stelle und Konzeption sowie Sachmittel für eine „Koordinierungsstelle Nachtleben“ hat der Rat einstimmig 185 000 Euro pro Jahr ab 2020 abgesegnet.

Für eine Machbarkeitsstudie über den Bau eines Konzerthauses an der Holzgartenstraße spendiert der Gemeinderat einmalig 120 000 Euro für das Jahr 2020. Gleichzeitig wird die Konzerthaus-Initiative aus Veranstaltern und Musikschaffenden, die sich für eine Stuttgarter Philharmonie einsetzt, künftig mit 90 000 Euro pro Jahr von der Stadt gesponsort.