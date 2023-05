1 Am 1. Mai brennt ein Polizeiauto im Innenhof des Reviers im Stuttgarter Westen. Foto: 7aktuell/Nils Reeh

Am Dienstagmorgen wird in Stuttgart-Ost eine Wohnung im Zusammenhang mit der Brandstiftung am 1. Mai bei der Polizei durchsucht. Als Gegenreaktion demonstrieren linke Aktivisten am Abend gegen diesen Einsatz.









Am Dienstagmorgen soll die Wohnung eines Demoteilnehmers der „Revolutionären 1. Mai Demo“ im Stuttgarter Osten durchsucht worden sein. Das melden Anhänger dieser Bewegung im Netz, unter anderem auf der Seite „Red.Act 0711“ auf Instagram. Die Polizei bestätigt, dass dieser Einsatz am Dienstag um 6 Uhr stattgefunden habe, und dass ein Zusammenhang zu den Ereignissen am 1. Mai bestehe.