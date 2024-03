Der Gründonnerstag ist der 5. Tag der Karwoche und der Donnerstag vor Ostern. Während am Karfreitag und Ostermontag der Ladenbetrieb in den meisten Fällen geschlossen bleibt, sieht es am Gründonnerstag anders aus.

Öffnungszeiten: Hat am Gründonnerstag alles auf?

Da der Gründonnerstag in keinem Bundesland in Deutschland ein offizieller Feiertag ist, haben die meisten Geschäfte in der Regel regulär geöffnet. Dazu zählen auch Supermärkte und Einkaufszentren. Allerdings können die normalen Geschäftszeiten bei kleineren Läden oder in Unternehmen abweichen. Deswegen ist es ratsam, diese im Voraus zu überprüfen.

Welche Bedeutung hat der Gründonnerstag?

Am Gründonnerstag (einen Tag vor dem Karfreitag) feierte Jesu das Abendmahl mit seinen Jüngern. In den Kirchen wird an diesem Tag mit Brot & Wein an das letzte Abendmahl (einen Tag bevor Jesu gekreuzigt wurde) erinnert.

Was wird am Gründonnerstag traditionell gegessen?

In einigen Regionen werden traditionell grüne Speisen gegessen. Dazu gehören beispielsweise Spinat, Grünkohl oder auch Salat. Mit grünen Lebensmitteln wird vor allem den Frühling gefeiert. Außerdem sollen diese den Körper reinigen und heilen. Auf Fleisch wird in der Regel verzichtet. Mehr zum Gründonnerstag lesen Sie auch hier: Gründonnerstag: Alle Infos im Überblick.

Fazit: Informieren Sie sich über Öffnungszeiten

In der Regel können Sie sich an den regulären Öffnungszeiten orientieren. Wenn Sie sich allerdings unsicher sind, informieren Sie sich im Vorfeld, ob die Geschäftszeiten am Gründonnerstag abweichen.