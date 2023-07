Die Feuerwehr in Marbach am Neckar probt am Montagabend den Ernstfall. Simuliert wird ein Einsatz im Kraftwerk im Energie- und Technologiepark.

Die Freiwillige Feuerwehr Marbach ist Montag, 3. Juli, am Gelände des EnBW-Kraftwerks Marbach im Einsatz. Grund zur Sorge besteht allerdings nicht: Ab 19.30 Uhr ist das Kraftwerk rund zwei Stunden lang Kulisse für verschiedene Szenarien, die im Zusammenspiel der Feuerwehr und der EnBW-Mitarbeiter geübt werden sollen. Das teilt die EnBW mit.

Die Übung findet unter möglichst realistischen Bedingungen statt. Das fängt schon bei der raschen Anfahrt der Einsatzfahrzeuge an. „Die Feuerwehr rückt mit Blaulicht und Martinshorn an, wie bei einem echten Einsatz. Es kann daher zeitweise etwas lauter werden“, bittet Betriebsleiter Jürgen Weigelt um Verständnis. „Alle drei Jahre führen wir solche groß angelegten Übungen in unseren Kraftwerken durch, damit uns ein Notfall nicht kalt erwischt“, so Weigelt. Über die konkreten Inhalte der Übung können vorab keine Informationen herausgegeben werden. Schließlich sollen die Einsatzkräfte, wie im Realfall auch, unvorbereitet zum Einsatz kommen.

Im Notfall muss jeder Griff sitzen

Regelmäßige Überprüfungen der technischen Anlage sorgen für einen sicheren Betrieb des Kraftwerks. Darüber hinaus hat die Unfallprävention höchste Priorität. Sollte es trotzdem einmal zu einer Notsituation kommen, gilt es, darauf vorbereitet zu sein. Dann muss jeder Griff sitzen, alle Beteiligten müssen Hand in Hand arbeiten, damit jeder zeitliche Verzug in der Gefahrenabwehr weitestgehend vermieden werden kann. Aus diesem Grund finden turnusmäßig Übungen statt, so die EnBW.