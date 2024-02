Ein Wohnungsbrand in Gablenberg hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr in Atem gehalten. Eine Frau konnte sich aus dem Gebäude retten, Atemschutztrupps löschten das Feuer. Doch das war nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr an einem turbulenten Tag.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz in den Stuttgarter Stadtteil Gablenberg im Osten der Stadt ausgerückt. In einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen, der eine massive Rauchentwicklung zur Folge hatte.

Wie die Stuttgarter Feuerwehr berichtet, hatten mehrere Personen gegen 14.45 Uhr den Brand in der Teichstraße via Notruf gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es im Erdgeschoss des zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses. Der Treppenraum war bereits komplett verraucht und es drang dunkler Rauch aus der geöffneten Hauseingangstür. Eine Bewohnerin konnte sich laut Feuerwehr selbstständig aus dem Gebäude retten, sie wurde dem Rettungsdienst übergeben, musste allerdings nicht in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen 18 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden

Zu Beginn des Einsatzes war unklar, ob sich noch ein Mensch und ein Hund in der Brandwohnung befinden. Ein Atemschutztrupp betrat mit einem Löschrohr das Gebäude, konnte den Brand schnell lokalisieren und löschen. Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnung wurde weder eine Person noch ein Hund angetroffen. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte die angrenzenden Wohnungen.

Die beiden rechts und links an das betroffene Haus angebauten Gebäude mussten ebenfalls geräumt werden. In einem Nachbarhaus konnte die Feuerwehr eine Verrauchung feststellen, die aufwendig mit einem Entlüftungsgerät beseitigt werden musste. Das Brandobjekt wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet und die Brandstelle sowie deren Umgebung mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Alle drei Gebäude wurden vom Messtechnischen Dienst der Feuerwehr auf Brandgase kontrolliert. Gegen 18 Uhr konnte die Einsatzstelle schließlich an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr hatte am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet alle Hände voll zu tun. Neben dem Brand in Gablenberg wurden die Einsatzkräfte aufgrund Gasgeruchs in den Stuttgarter Süden gerufen. Dabei mussten Straßen gesperrt und ein Gebäude evakuiert werden. Kurze Zeit später rückten die Einsatzkräfte in den Stuttgarter Norden aus, wo in einem Gebäude mehrere Bewohner über Atemwegsreizungen klagten.