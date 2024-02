Einsatz in Stuttgart: Mehrere Bewohner klagen über Atemwegsreizungen

1 Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend in Stuttgart einiges zu tun (Symbolbild). Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/Fabian Geier

Am Donnerstagabend muss die Feuerwehr in die Stuttgarter Nordbahnhofstraße ausrücken. Dort klagen mehrere Bewohner eines Hauses über Atemwegsreizungen.











Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend in Stuttgart einiges zu tun. Nachdem an der Kolbstraße eine Gebäude aufgrund von Gasgeruch geräumt werden musste, klagten am späterem Abend in einem Mehrfamilienhaus an der Nordbahnhofstraße im Stuttgarter Norden mehrere Bewohner über Atemwegsreizungen. Der Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin aus. Die Bewohner wurden laut Feuerwehr-Pressesprecher Daniel Anand in der Folge ärztlich untersucht. Hierzu kamen auch zwei Notärzte und ein Großraumrettungswagen zum Einsatz. Die Bewohner waren allesamt unverletzt.