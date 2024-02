Stuttgart: Gebäude geräumt – Großeinsatz an der Kolbstraße

Gebäude geräumt – Großeinsatz an der Kolbstraße

1 Die Tübinger Straße ist aktuell gesperrt. Foto: StZN/Privat

Am Donnerstagabend rücken Polizei und Feuerwehr mit zahlreichen Kräften in den Stuttgarter Süden aus. Für den Einsatz müssen Straßen gesperrt werden.











Die Feuerwehr und und Polizei sind aktuell mit zahlreichen Kräften in der Tübinger Straße und Cin Stuttgart-Süd im Einsatz. Grund dafür ist nach ersten Informationen der Polizei Gasgeruch in einem Gebäude an der Kolbstraße. Feuerwehr und Mitarbeiter von Netze BW prüfen derzeit die Lage und gehen der Ursache des Geruchs auf den Grund. Dafür sind auch Aufgrabungen nötig – der Einsatz könnte daher noch mehrere Stunden andauern.