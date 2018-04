Grillen in der Schwabenmetropole Interaktive Karte der schönsten Grillplätze Stuttgarts

Von Christoph Donauer 11. April 2018 - 16:42 Uhr

Grillen lässt sich alles, von Schweinenacken und Rinderfilet bis zu Paprika und Tofuwurst. Wo das Grillen in Stuttgart besonders viel Spaß macht, sehen Sie in unserer interaktiven Karte. Foto: shutterstock

Bei warmem Wetter ist Grillen angesagt. Wer keinen Garten hat, für den gibt es in Stuttgart jede Menge Möglichkeiten Würstchen und Co. woanders durchzubraten. Wir zeigen Ihnen die schönsten Grillplätze in Stuttgart in unserer interaktiven Karte.

Stuttgart - Spätestens mit den ersten Sonnenstrahlen gibt es für Grillfans kein Halten mehr. Der Rost wird geschrubbt, die Gartenmöbel geputzt und der Kohlevorrat aufgestockt. Grillgut, kalte Getränke und Salate schmecken an warmen Tagen besonders gut. Aber nicht nur Menschen mit eigenem Grill und Garten freuen sich auf gemütliche Abendstunden vor dem Feuerkessel.

Auf Stuttgarts öffentlichen Grillplätzen kann man auch ohne eigenen Grill Würtchen und Co. durchbraten. Eine Wurst vor Schloss Solitude oder ein Grillkäse mit Blick ins Neckartal? Kein Problem, die Grillplätze sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Das Grillen ist überall kostenlos. Lediglich für Holz oder Holzkohle wird mancherorts eine kleine Gebühr fällig, wenn man sich das Brennmaterial nicht selbst mitbringt.

Damit ihre Nachfolger auch in den Genuss eines sauberen Grillplatzes kommen, empfiehlt es sich, einen Müllsack mitzunehmen, um Verpackungen wieder mitzunehmen, falls der örtliche Mülleimer überquillt. So steht dem gemütlichen Grillabend in Stuttgart nichts mehr im Wege.

Stuttgarts schönste Grillplätze finden Sie in unserer interaktiven Karte. Klicken Sie auf die Punkte für nähere Informationen.