Der politische Wirbel um die Verbindungen zwischen der SPD in Filderstadt und den türkischen Rechtsextremisten eines örtlichen Graue-Wölfe-Vereins geht weiter: Jetzt hat sich die Landes-SPD klar vom Verhalten ihres SPD-Ortsvereins in Filderstadt und den drei Kommunalwahl-Kandidaten mit Bezügen zu den Grauen Wölfen distanziert. „Für das Handeln der SPD Filderstadt gibt es keine Ausflüchte“, sagte der Generalsekretär der Landes-SPD Sascha Binder unserer Zeitung. „Es ist ein unentschuldbarer Vorgang.“ Das habe er so der Ortsvereinsvorsitzenden Ines Schmidt und dem Fraktionsvorsitzenden Walter Bauer in Filderstadt per Brief mitgeteilt, so Binder.