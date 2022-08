1 Zur Wahl zum Jugendwort des Jahres 2022 steht „Gommemode”. Wer im Gommemode ist, der ist unbesiegbar. Alles über die Bedeutung und Herkunft. Foto: Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Das Internet prägt vor allem die Jugendsprache. Ein Beispiel dafür ist der Begriff „Gommemode”, welcher unter den 10 meisteingereichten Vorschlägen für das Jugendwort des Jahres 2022 zu finden ist. Aber was bedeutet es?















Wer im Gommemode ist, der ist unendlich stark bzw. unbesiegbar. So wird der Begriff auf der Voting-Seite zum Jugendwort des Jahres 2022 des Langenscheidt-Verlags beschrieben. Dennoch lässt der skurrile Begriff ein paar Fragen offen.

Bedeutung und Herkunft

Zurückzuführen ist der Begriff auf das beliebte PC-und-Konsolenspiel Minecraft bzw. auf den Minecraft-Youtuber GommeHD, welcher einen der größten Minecraft-Server in Europa mitbetreibt. Spieler auf Minecraft-Servern haben in der Regel nur bestimmte Rechte, während Administratoren deutlich mehr Rechte haben und somit im Spiel auch mehr Dinge machen können als andere Spieler. Das nutzte GommeHD als Admin regelmäßig aus und legte so Mitspieler rein bzw. trollte sie. In der Gomme-Community entstand für den Admin-Modus (oft auch Godmode genannt) so schnell das Synonym "Gommemode", welches auch bald eine eigene Hymne bekam.

Wirklich neu ist das Wort "Gommemode" allerdings nicht, da es bereits spätestens seit 2015 ein Begriff in der deutschen Minecraft-Community ist. Zu verdanken, dass der Begriff zur Auswahl für das Jugendwort des Jahres 2022 steht, hat der Youtuber somit sehr wahrscheinlich seiner Community.

Dass konkrete Ausdrücke aus den Communitys von Content-Creatorn in den jährlichen Nominierungslisten für das Jugendwort landen, ist seit der Umstellung auf ein öffentliches Online-Voting des Langenscheidt-Verlags seit 2020 nichts Neues und auch nicht verwunderlich, da das Kriterium für eine Platzierung im Voting seitdem allein die Häufigkeit eines Vorschlags ist. Je größer eine Online-Community ist, desto wahrscheinlicher ist eine Platzierung.

Wird "Gommemode" in der Jugendsprache benutzt?

Auch wenn der Begriff "Gommemode" in einer spezifischen Community bekannt ist und auch zu einer gewissen Zeit häufiger verwendet wurde, bleibt fraglich, ob das Wort wirklich die aktuelle Jugendsprache repräsentieren kann. Dass die neue Wahlmethode des Langenscheidt-Verlags auf lustige Art und Weise "getrollt" bzw. manipuliert wird, ist nichts Neues. Öfter wurden bereits Wörter in großer Anzahl eingereicht, die sagen wir mal... etwas am Thema vorbeigingen (1). Bei "Gommemode" ist ein ähnliches Muster zu erkennen. Eine große Online-Community, der Troll-Charakter des Wortes an sich (daher auch "Gommemode trolololol") und mittlerweile auch einen festen Platz in der Meme-Welt (2).

Wie beliebt ist Minecraft?

Dass Minecraft in Deutschland allerdings eine sehr große Community and jungen Spielern und Spielerinnen hat, zeigen die Zahlen. Monatlich hat das Spiel, welches mit 238 Millionen Exemplaren eines der meistverkauften Computerspiele alles Zeiten ist (3)(4), weltweit etwa 140 Millionen aktive Spieler (Stand 2021 / (5)). Deutschland macht dabei zwar nicht den größten Anteil aus, liegt aber sowohl bei der Anzahl der Minecraft-Server als auch bei den aktiven Spielern oft in den Top 5. Der Minecraft-Server GommeHD.net gilt dabei als einer der beliebtesten im deutschsprachigen Raum.