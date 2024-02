Gismo Graf, Gitarrist: „Wohin sollen wir denn bitte gehen?“

1 Der Gypsy-Jazz-Musiker Gismo Graf tritt mit seinem Vater und seiner Schwester auf. Foto: Tom Maurer

Gismo Graf ist deutscher Sinto – seit drei Generationen lebt seine Familie überwiegend in Stuttgart. Doch plötzlich stellt sich dem Frontman des Gismo Graf Trios eine eigentlich völlig sinnlose Frage. Eine Stimme aus unserer Reihe „Zuhause ist hier“.











Gismo Graf gehört zu den international renommiertesten Gypsy-Swing-Musikern, als Frontmann des nach ihm benannten Trios ist der Gitarrist eine feste Größe in der Szene. Die Grafs leben seit Generationen in Deutschland, überwiegend in Stuttgart. Neben Gismo stehen auch sein Vater Joschi und seine Schwester Cheyenne auf der Bühne.